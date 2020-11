Vraag om steun bij OCMW Antwerpen stijgt met 42%: “We worden wat overspoeld”

Tegen eind dit jaar dreigen in ons land 7 tot 9 procent extra mensen een leefloon te ontvangen, vreest het Federaal Planbureau. Dat merken ze ook in Antwerpen. “Het aantal leefloners is bij ons met 7 procent gestegen”, zegt Meeuws. “Maar wat belangrijker is, is dat het aantal aanvragen nog meer stijgt. Het aantal mensen dat we zien in onze sociale centra is met 25 procent gestegen. Het aantal mensen dat vraagt om een of andere vorm van steun, is met 42 procent gestegen.”