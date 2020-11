Vraag om steun bij OCMW Antwerpen stijgt met 42%: “Wacht niet af als je hulp nodig hebt”

Tegen eind dit jaar dreigen in ons land 7 tot 9 procent extra mensen een leefloon te ontvangen, vreest het Federaal Planbureau. Dat merken ze ook in Antwerpen. “Het aantal leefloners is bij ons met 7 procent gestegen”, zegt Meeuws. “Maar wat belangrijker is, is dat het aantal aanvragen nog meer stijgt. Het aantal mensen dat we zien in onze sociale centra is met 25 procent gestegen. Het aantal mensen dat vraagt om een of andere vorm van steun, is met 42 procent gestegen.”

Meer dan leefloon

Het is belangrijk om hier een duidelijk onderscheid te maken tussen het aanvragen van een leefloon en die 42 procent die kwam aankloppen voor een andere vorm van steun. “Bij een OCMW denken mensen nog altijd dat enkel om het uitkeren van een leefloon gaat. Dat is natuurlijk niet het geval. “Wij kunnen tussenkomen in schulden, in huurkosten, in opleidingskosten, wij kunnen voorschotten verschaffen”, zegt Meeuws. “Ik roep dan ook heel duidelijk op: heb je een probleem, zit je met een vraag? Kom dan bij ons aankloppen want wij zijn er voor iedereen.”

Het profiel van de mensen die bij het OCMW aankloppen, is veranderd. Want door de coronacrisis hebben veel mensen inkomsten zien verdwijnen. “De openingszin die wij heel vaak horen is ‘Ik had nooit gedacht hier te zitten’. We voelen allemaal dat er heel wat aan het bewegen is in de samenleving. Zeker aan de onderkant, maar ook in de middenklasse die het heel erg moeilijk heeft. We krijgen nu vragen van mensen die nooit gedacht hadden dat ze bij het OCMW zouden aankloppen.” En de komende kwartalen zullen er nog veel faillissementen volgen.

Studenten

25 procent van de mensen die nu komt aankloppen voor een leefloon is onder de 25 jaar. “Denk bijvoorbeeld aan studenten, een groep die toch wat vergeten wordt. Zij klusten bij in de horeca en de evenementensector maar die sector ligt nu stil. Anders dan vaste medewerkers kunnen zij niet terugvallen op technische werkloosheid”, weet de schepen.

Volgens de schepen moeten we ook af van het idee dat wie komt aankloppen bij het OCMW voor eeuwig aan het OCMW gebonden is. “De gemiddelde loopduur van een leefloon is negen maanden. Dat leefloon is geen levenslang infuus van het OCMW. Het is een plek waar je opgelapt kan worden als je het even moeilijk hebt tot je weer beter bent en verder kan.”