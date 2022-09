Voorzitter Vlaamse jeugdraad ondervraagd in drugsonderzoek, 20 kilo coke aangetroffen in ouderlijke woning: “Buiten ons medeweten werden drugs in mijn moeders huis verstopt”

Speurders van de Antwerpse politie deden dinsdag een inval in de ouderlijke woning van Amir Bachrouri in Borgerhout. Bij de doorzoeking van de woning troffen de speurders bijna 20 kilogram cocaïne en een voorraad cannabis aan. Bachrouri - die niet in het huis woont - werd door de politie aan de tand gevoeld, net als zijn moeder en zijn zus. Ze ontkenden met klem iets met de drugs te maken te hebben. “De drugs werden buiten ons medeweten in haar woning verstopt door een niet-inwonend familielid dat vrije toegang had tot de woonst. We zijn geschrokken en ontredderd door dit misbruik van vertrouwen”, zegt Bachrouri vanochtend in een reactie op zijn Facebookprofiel.