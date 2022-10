Voormalig schepen Philip Heylen begrijpt protest jonge kunstenaars: “720.000 euro, die vind je als je dat als college echt wil”

Softball Chicaboo’s Ladies pakken na Europese titel ook voor het tweede jaar op rij de Belgische titel: “De kroon op ons werk”

Geen drie op drie voor Hoboken Pioneers dat wel zijn soft- en baseballmannen de titel zag pakken, maar afgelopen weekend in het softball bij de vrouwen zijn meerdere moest erkennen in Stabroek Chicaboo’s, 3-0 werd het. Voor de Chicaboo’s Ladies is deze eindzege in de Belgian Series de ultieme bekroning van een seizoen waarin ze ook al Europees kampioen werden afgelopen zomer.

11:07