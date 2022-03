Voorlopig geen doorstart bij EuroChem Antwerpen na sancties tegen oligarch

De vakbonden hebben het over “al bij al een positief gevoel” na de ondernemingsraad van donderdag. “Er is voorlopig geen sprake van technische werkloosheid, de directie is bereid om de lonen te blijven uitbetalen”, zegt Bruno Verlaeckt (ABVV). “Maar dan moet de overheid dat wel toelaten, want de nodige kapitalen moeten dan worden gedeblokkeerd. Als vakbond ondersteunen we die vraag. Een tweede vraag aan de overheid is om de productie weer te kunnen opstarten. EuroChem zal verder moeten aantonen dat de banden met Rusland verbroken zijn. Maar de fabriek is ook gewoon belangrijk voor de Europese voedselproductie.”