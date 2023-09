“Vooral oudere klanten blijven weg”: Antwerpse ondernemers leggen grieven op tafel in enquête UNIZO

Proces tegen Antwerpse terreur­groep die cryptomil­jo­nair foltert en berooft, hervat vandaag: “De speurders stonden er bijna op te kijken”

In het proces rond de brutale home-invasion op een cryptomiljonair uit Hoboken, dat vorige week uit de startblokken schoot, komen vandaag de andere beklaagden aan bod. Eerder bleek dat de politie de terreurgroep Kruger al maandenlang schaduwde én zelfs op de dag van de overval op de uitkijk stond. Waarvoor de terreurgroep 3 miljoen euro aan bitcoins nodig had? Een aanslagplan in Antwerpen dat de verbeelding tart.