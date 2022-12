Voor het eerst in drie jaar weer kerst op UAntwerpen: “Belooft extra feestelijke editie te worden”

De laatste dagen voor de kerstvakantie zijn altijd de gezelligste dagen van het jaar op de campussen van de Universiteit Antwerpen. Kerstmarkten, een veiling, optredens, kledinginzameling en de legendarische kerstbomenrace: ‘Kerst op UAntwerpen’ zorgt gegarandeerd voor sfeer. De opbrengst van de activiteiten gaat telkens naar een goed doel dat studenten of medewerkers van de universiteit na aan het hart ligt.

“Voor het eerst in drie jaar kunnen de traditionele activiteiten opnieuw plaatsvinden”, weet Gert Van Langendonck van de Pastorale Dienst van UAntwerpen. “Daarom belooft het een extra feestelijke editie te worden, waarbij we ook zoveel mogelijk geld willen ophalen voor het goede doel. Bijna alle studentenclubs van de universiteit zetten mee hun schouders onder de kerstacties, gecoördineerd door de twee grote studentenkoepels ASK-Stuwer en Unifac.”

Armoede neemt toe in studentenstad

De studentenclubs kozen als goed doel voor twee lokale afdelingen van Welzijnsschakels. Een in het hart van de studentenbuurt en een nabij de campussen in de zuidrand. “We merken aan alles dat de armoede rondom ons is toegenomen. Ook studenten voelen dat alles duurder wordt en hebben soms veel moeite om de eindjes aan elkaar te knopen,” klinkt het bij Unifac en ASK-Stuwer.