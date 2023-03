Vonnis over ex-stadsbediende die adressen doorspeelde aan drugsmilieu uitgesteld, advocaat Muslim I. vraagt heropening debatten

Het vonnis in de zaak van ex-loketbediende Jorida P. (28) van de stad Antwerpen is uitgesteld tot donderdag 6 april. P. had op vraag van het drugsmilieu adressen opgezocht in het rijksregister. Een van haar opdrachtgevers was drugscrimineel Mohammed C. (28), ook wel ‘De Algerijn’ genoemd. Advocaat Kris Luyckx vroeg vandaag een heropening van de debatten voor zijn cliënt Muslim I., die optrad als tussenpersoon voor ‘De Algerijn’.

Donderdag werd normaal het vonnis uitgesproken in de zaak van Jorida P. (28). Advocaat Kris Luyckx vroeg echter om de zaak uit te stellen en de debatten voor zijn cliënt Muslim I. te heropenen. Muslim I. werd al eerder veroordeeld voor andere drugszaken. Luyckx wil een nieuw pleidooi over de strafmaat van zijn cliënt in deze zaak, zodat een deel van de straf zou kunnen worden opgeslorpt door de eerdere veroordelingen.

De feiten waren aan het licht gekomen tijdens het onderzoek naar de gekraakte berichtendienst Sky ECC. Uit onderschepte communicatie van een chatgroep met drie deelnemers bleek dat een medewerkster van de stad Antwerpen benaderd was om vier personen op te zoeken in het rijksregister. Ze zou daarvoor 1.250 euro krijgen.

Via de login-gegevens kwamen de speurders bij Jorida P. terecht. Ze had de vier namen op 18 en 19 februari 2020 opgezocht. Ze deed dit op vraag van haar schoolvriend Bajram L. en had hem ook hun adressen bezorgd. Hij handelde op zijn beurt in opdracht van zijn kennis Muslim I., die hem 350 euro per opgezochte naam had beloofd.

Volgens advocaat Jos Vandervelpen was Jorida P. misleid geworden in een corona-periode waarop de loketdienst van de stad Antwerpen moeizaam verliep. Zij had nooit geld gekregen, laat staan 1.200 euro voor de vier opgezochte adressen.

Muslim I. kon gekoppeld worden aan de schuilnaam ‘Roberto’ uit de chatgroep en trad als tussenpersoon op voor Mohammed C., die achter ‘Hors la Loi’ zou schuilgaan. De derde deelnemer aan de chatgroep werd geïdentificeerd als Zakaria D., maar de procureur erkende dat die identificatie nogal wankel is. De man werd vorige week nog vrijgesproken in een gelijkaardig dossier over een corrupte expediteur.

Voor Jorida P. en Bayram L. had de procureur 2 jaar celstraf gevorderd, voor opdrachtgevers Muslim I. en ‘De Algerijn’ 37 maanden. Voor Zakaria D. sprak de procureur geen strafeis uit en liet die over aan de wijsheid van de rechtbank.

