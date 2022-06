Volledige heraanleg van Hoogstraat en dat is niets te vroeg: handelaars en wandelaars moeten rekening houden met zes tot negen maanden ongemak

’t Parlement, frituur Number One, galerie De Zwarte Panter, het Jacob Jordaenshuis: de Hoogstraat is al meer dan 40 jaar een geliefde winkelwandelstraat in hartje Antwerpen. De tand des tijds heeft er wel héél hard toegeslagen. De bestrating is een lapwerk van kasseien en tegels, met scheuren en putten. Een uitdaging voor wie niet zo stevig op zijn benen staat. Maar zeker ook geen zicht. “De vernieuwing van de leidingen voor water, gas en elektriciteit speelde ook een rol”, zegt districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA). “Sommige materialen voor het wegdek waren niet meer in voorraad toen alles opnieuw werd dichtgemaakt.”