Volksfeest Antwerpen Zingt verhuist naar Scheldekaai en verwacht 15.000 zangtalenten: “Niets verbindt mensen zo als samen zingen”

ANTWERPEN‘Antwerpen Zingt’ leeft! Het plezantste volksfeest van de Koekenstad is al aan zijn 25ste editie toe en breidt uit. Het festijn verhuist van de Gedempte Zuiderdokken naar de vernieuwde Scheldekaai op het Zuid en deelt de productie met het nieuwe dagfestival Springtij. “We laten geen sterren komen, want dan wordt er enkel geluisterd, terwijl de bezoekers zelf net móeten meebrullen.”

Nummertje 25 al voor Antwerpen Zingt. Organisator Alain Roels gaat daarvoor in zee met festival- en horeca-ondernemer Wim Van der Borght. Na een solo-avontuur van 24 edities wil Alain het naar eigen zeggen iets rustiger aan doen. “Er is de laatste twee jaar veel onzekerheid gekomen in de evenementensector, om bekende redenen”, heeft Alain daarover te zeggen. “Bovendien heb ik intussen het café In Den Boer Van Tienen overgenomen op het Mechelseplein. Met Wim Van der Borght heb ik de perfecte partner gevonden, die met zijn team heel professioneel omgaat met evenementen en bovendien een enorm netwerk aan zijn voeten heeft liggen.”

Productie delen

Net zoals de festivals Fire Is Gold en Vaag Outdoor op Spoor Oost - ook onder de vleugels van Van der Borght - zal Antwerpen Zingt de productie delen eind augustus. “Daags voordien vindt ons nieuw dagfestival Springtij plaats waar Niels Destadsbader zijn verjaardag komt vieren”, zegt Van der Borght. “De productie delen met verschillende evenementen is niet enkel financieel en logistiek interessant voor de organisator, het ontlast de buurt ook tijdens de opbouw en afbraak van het festijn. De week voordien vindt het slotfeest van Antwerp Pride plaats op de Scheldekaai, ook daarmee zullen we een deel van de infrastructuur kunnen delen.”

Antwerpen Zingt speelde zich vroeger af op de Gedempte Zuiderdokken, die momenteel worden omgebouwd tot een nieuw park.

De nieuwe festivals op de Scheldekaai ter hoogte van het Zuid maken deel uit van de wens van de stad om er evenementen te organiseren. Of hoe er toch nog één voordeel is aan een stuk waardevol kaai vol te betonneren. Na twee jaar stilte - vorig jaar was er wel een bescheiden pop-up van Antwerpen Zingt tijdens de Bollekesfeesten - kan het zangfestijn terug alle registers openen met een verhoogde capaciteit van dertigduizend zangtalenten. In 2019 stonden er nog zeventienduizend feestvarkens mee te brullen op de populairste meezingers, Antwerpen Zingt wil dat deze zomer minstens evenaren.

Participatief

“Grote artiesten boeken we bewust niet”, benadrukt Van der Borght. “Want dan komen mensen kijken en luisteren, terwijl het een participatief event is. Het is net de bedoeling dat mensen komen meedoen en meezingen.” “We nodigen ook mensen uit het op het podium”, valt Marc Dhollander bij, gastheer van het zangfeest. “Die worden vooral níet geselecteerd op hun zangkwaliteiten”, lacht hij. “Dat wil niet zeggen dat er geen bekende Antwerpenaren de revue zullen passeren met een acte de présence.”

“Zingen is goed voor je mentaal welzijn”, benadrukt het trio nog. “Dat is zelfs wetenschappelijk bewezen. Of hoe Willy Sommers het beter beschrijft: laat de zon in je hart. Bovendien zorgt het voor verbinding, voor een groepsgevoel. Antwerpen Zingt is er voor iedereen. Voor een grootvader die met zijn kinderen en kleinkinderen - die hun nieuw lief meenemen - de sfeer komt opsnuiven en graag meebrult met onze meezingers.

Antwerpen Zingt speelt zich af op zaterdag 20 augustus aan de Schelde ter hoogte van de Cockerillkaai. Daags voordien is het Springtij met Niels Destadsbader en Camille. Ook elders in het land kan je meezingen met Vlaanderen Zingt, een spin-off van het Antwerpse festival. Meer info vlaanderenzingt.be en springtij.live. Meer over muziek in Antwerpen in dit dossier.

