Volgende week start huisvuilophaling uur vroeger door hitte

ANTWERPEN Charlotte (33) opende nieuw café in volle pandemie en “zou het nooit lang uithouden”, maar bewijst azijnpis­sers nu tegendeel met tweejarig bestaan

“Die heeft ook geen universiteitsdiploma economie”, “zelfs de domste ezel weet waar dit op uitdraait” en “ik ben er zeker van dat ze binnen twee jaar failliet is”. Het is maar een greep van het vergif dat Charlotte Heus (33) over zich heen kreeg toen ze twee jaar geleden haar cafeetje Barries opende in de schaduw van de kathedraaltoren. Haar kroeg werd echter erg succesvol en blaast dit weekend twee kaarsjes uit. “Dat universiteitsdiploma had ik dan toch niet nodig precies.”

14:32