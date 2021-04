Volgende week al testevenement in congrescentrum aan Antwerpse Zoo

AntwerpenIn het Flanders Meeting and Convention Center Antwerp (FMCCA) aan de Antwerpse Zoo wordt dinsdag een testevenement - in de vorm van een congres met tweehonderd deelnemers - georganiseerd. Dat laten minister van Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen zaterdag weten. Zanger Ozark Henry zal het event muzikaal opluisteren.

Het Overlegcomité keurde vrijdag het kader goed om de komende weken en maanden testevenementen te organiseren. Die moeten dienen om de voorwaarden uit te werken waarmee komende zomer bredere evenementen kunnen worden ingericht.

In Nederland werden de voorbije maand bij wijze van test al heuse muziekfeesten gehouden. Maar zo’n vaart loopt het bij ons voorlopig niet. Dinsdag wordt in het Flanders Meeting and Convention Center Antwerp (FMCCA) aan de Antwerpse Zoo, waar ook de Koningin Elisabethzaal deel van uitmaakt, een ‘testcongres’ georganiseerd - al zorgt zanger Ozark Henry wél voor muzikale intermezzo’s. De deelnemers krijgen aan de ingang een sneltest en moeten dan even in afzondering. Ook na afloop van het evenement zullen ze nog worden getest.

Netwerkmoment

Concreet zullen tweehonderd spelers uit de toeristische en eventsector op het congres onder andere de resultaten van de testevenementen in Nederland krijgen toegelicht door Maarten Schram, een van de onderzoekers van de Fieldlab Events. Het CERM 2021 (Covid Event Risk Model) en het CIRM 2021 (Covid Infrastructure Risk Model), twee checklists die organisatoren sinds vorige zomer de mogelijkheid bieden om hun evenement op een veilige manier te organiseren - ook wanneer het virus nog onder ons is - zullen er in hun vernieuwde vorm worden voorgesteld. De deelnemers zullen daarna een netwerkmoment houden.

Tijdens het congres zullen wetenschappers van de UAntwerpen, het onderzoekscentrum imec en de Karel de Grote Hogeschool (KdG) verschillende manieren onderzoeken om het aantal aanwezigen te tellen. Dat kan bijvoorbeeld via camera’s en via wifi, maar ook manueel. De nauwkeurigheid van de methodes zal worden bestudeerd.

“Door de coronacrisis is het nauwkeurig kunnen meten van mensenmassa’s voor de evenementensector belangrijker dan ooit. Een duidelijk zicht hebben op hoeveel bezoekers er exact aanwezig zijn op elke eventlocatie is dan ook de basis van ‘coronaproof crowd management’”, benadrukt Christine Merckx, hoofd van het KdG-expertisecentrum Publieke Impact.

“Knappe koppen”

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) is tevreden dat zo snel nadat het Overlegcomité het licht voor testevenementen op groen zette, er ook effectief eentje wordt georganiseerd. “Vanuit Vlaanderen zijn we al enige tijd vragende partij voor een duidelijk afgeklopt kader voor testevents”, zegt Demir. “Ons huiswerk is al een tijdje klaar. Onderzoek en wetenschap hebben ons geholpen bij het ontwikkelen van testen en vaccins. Nu het kader rond de testevents klaar is, zullen we al die knappe koppen kunnen inzetten om ons te helpen om de brede evenementensector opnieuw te laten doen wat ze het beste doen: evenementen op een veilige manier organiseren. Deze reeks wetenschappelijke evenementen zullen hopelijk de sleutel zijn richting een veilige evenementenzomer.”