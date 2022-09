Volgende fase werken Scheldekaaien Sint-Andries en Zuid

Antwerpen VIDEO. Stadsdien­sten laten vuilcontai­ner van restaurant­hou­der in vuilniswa­gen verpulve­ren: "Zoiets brengt gemakke­lijk honderden euro’s kosten met zich mee. Schandalig"

En plots verdwijnt je vuilniscontainer. Het overkwam Jelle Van Gorp, restauranthouder van Baret op de Melkmarkt in het hart van Antwerpen. Nadat zijn vuilniscontainer voor een derde maal onvindbaar was, raadpleegde hij deze ochtend de camerabeelden van zijn restaurant. Wat bleek? Het waren de mannen van de stadsdiensten die de container integraal in de vuilniswagen deden verpulveren.

30 augustus