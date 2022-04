Voetgangerstunnel vanaf maandag de hele week volledig (!) dicht

AntwerpenU bent bij deze gewaarschuwd. De Sint-Annatunnel – de Voetgangerstunnel - gaat volgende week volledig dicht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert dan noodzakelijke werken om de roltrappen tijdens de renovatie van de liften draaiende te houden. Wie de Schelde wil kruisen, doet dat best met de veerdienst, de tram of via de Kennedyfietstunnel.

Er is de voorbije jaren flink gevloekt op de Voetgangerstunnel. Altijd was er wel iets mis met de liften of de roltrappen. Intussen is een aannemer wel bezig met een totale renovatie van de liften. De liftmotor aan de kant van Linkeroever verhuisde recent nog naar het atelier van de hersteller.

De werken veroorzaken wel wat gemor bij pendelaars, maar vanaf volgende week wordt het nog lastiger. AWV moet van 25 tot 30 april een reeks onderhoudswerken uitvoeren in de tunnel. Belangrijk voor de roltrappen, maar ook voor de veiligheid en het comfort van de gebruikers. Je moet die zes dagen dan de Schelde oversteken met de veerdienst, de tram of via de Kennedyfietstunnel.

18.000 per dag

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) weet maar al te goed dat de Voetgangerstunnel van onschatbare waarde is. “Elke dag kruisen 18.000 mensen de Schelde. Sinds vorige zaterdag zetten we een extra veerdienst in, waardoor we de wachttijden inkorten.”

Lang lijstje met werken

AWV zorgt er wel voor dat ze tijdens de volledige sluiting van de tunnel zoveel mogelijk werken tegelijkertijd doet. Het lijstje is best lang. Zo haalt men de lamellen boven de roltrappen weg, frist men de roosters van de ventilatieschachten op en controleert men het mechanisme van de roltrappen. De rubberen arm- en handleuningen van de roltrappen worden vervangen. Dat geldt ook voor de betonnen vloerdeksels in de tunnelkoker. Een deel van de TL-lampen wordt vervangen door LED-verlichting. Tot slot leggen de aannemers ook een noodvoeding en nieuwe elektrische leidingen.

Zeven aannemers zullen met zo’n 35 techniekers dag en nacht aan de slag zijn. Op zaterdagavond 30 april worden de roltrappen een voor een getest. Op 1 mei gaat de tunnel opnieuw open voor fietsers en voetgangers.

Schilderwerk

Vanaf 2 mei is het vier weken lang de beurt aan de schilderploegen. Ze gaan het plafond van de tunnelkoker opfrissen. Fietsers en steppers kijken best uit als ze de schilders passeren. Ze moeten afstappen.

De renovatie van de twee liften zal wellicht een jaar in beslag nemen.