Voetbalmakelaar die investeerders voor 5 miljoen oplichtte met neptransfers, gepakt met 125 kilo cocaïne in Kanaaltunnel

Antwerpen/Me Eén gewonde bij massale vechtpar­tij na einde voetbal­match in Merksem: politie moet ingrijpen

Na een vriendschappelijke wedstrijd in het Jef Mermansstadion van City Pirates in Merksem is het zaterdagavond tot een massale vechtpartij gekomen. Twee supporters uit Aalst gingen met elkaar op de vuist en dat gevecht liep uit de hand. De politie moest tussenbeide komen en stuurde ook hondenpatrouilles ter plaatse. Eén supporter raakte gewond toen hij een stoel tegen zijn hoofd kreeg.

19 juni