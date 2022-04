Voetballer Ali (15) en trainer Bubba (22) over City Pirates, de 'wereldclub' waar jongeren zin vinden in het leven: “Ik kon het slechte pad kiezen, maar dan koos ik dit”

Zwijndrecht/Antwerpen Berchin (26) wil 120.000 euro inzamelen voor weeskinde­ren met zijn digitale kunst: “Prijs fluctueert met die van de beurs”

Wat begon als grap groeide uit tot een monsterambitie. Letterlijk. Berchin Ahmed (26) hoopt met zijn kleine monstertjes ‘Lizard Buddies’ zo’n 120.000 euro in te zamelen om onder zes lokale weeshuizen te verdelen. Zijn initiatief werd intussen opgepikt door de Crypto Art Expo, die zijn kunst nu ook in alle metrostations in Vlaanderen etaleert. Een aanstormend talent in een nieuwe cryptowereld: “Aan de hand van digitale kunst kan je echt je grenzen verleggen.”

