Vluchtende bestuurder laat 3-jarig kind achter in wagen

Wijnegem/Antwerpen Denise (71) al 50 jaar administra­tief medewerk­ster bij hetzelfde bedrijf: “Vervelen? Nooit. Het houdt me jong!”

Ze zag vier generaties passeren, maakte een ernstige bedrijfsbrand mee en is goede maatjes met de baas: Denise Lamoen (71) is al 50 jaar - and counting - loyaal aan werkgever Desco in Wijnegem. Aan stoppen denkt de kwieke administratief medewerkster nog lang niet: "Toen in mijn privéleven alles mis ging, was ik blij dat ik naar het werk kon." Een gesprek over de geheimen van een eindeloze en gelukkige carrière.