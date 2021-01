Vlucht van 2,5 uur duurt plots 10 keer langer: Nadia doet er 30 (!) uur en 5 luchthavens over om thuis te geraken

Wijnegem Wijnegem Shopping Center kijkt naar de toekomst na gruweljaar 2020: “In december helft minder bezoekers dan jaar ervoor”

19 januari 2020 was voor iedereen een rampjaar en dat geldt ook voor het Wijnegem Shopping Center. De twee lockdowns hebben een heel grote impact gehad. Zo mochten tijdens de tweede lockdown slechts 32 van de 250 winkels openen. Maar ook de regel dat funshoppen niet toegelaten is, je alleen moet winkelen en de horeca dicht moest, zorgde ervoor dat in de belangrijke maand december er de helft minder bezoekers te noteren viel dan het jaar voordien. Maar toch is er ook goed nieuws: ZARA breidt haar winkel uit en de eerste Bershka is een feit.