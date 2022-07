Vliegschool na nieuws over fatale muggenbeet in Antwerpen: “Dit doet opnieuw veel verdriet”

De Britse Oriana Pepper (21) was een pilote in opleiding bij luchtvaartmaatschappij EasyJet. De jonge vrouw was naar ons land gekomen voor een cursus bij CAE, dat wereldwijd – ook op de luchthaven van Deurne – vliegopleidingen aanbiedt. Op 7 juli 2021 ging Oriana naar de spoeddienst van het Stuivenbergziekenhuis na een slechte reactie op een muggenbeet naast haar rechteroog. Dat was opgezwollen en ontstoken. Ze kreeg antibiotica, en werd vervolgens naar huis gestuurd. Twee dagen later werd ze door haar vriend opnieuw naar het ziekenhuis gebracht, nadat ze thuis was ingestort. Oriana stierf drie dagen later in het ziekenhuis.