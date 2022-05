Vlieger mee op de Vliegerhapening op Linkeroever

INTERVIEW. Schepen Koen Kennis buigt zich over VeloVeilig Rapport: “Het toverwoord blijft: ontvlech­ten”

Hoe fietsveilig is jouw stad of gemeente? Die vraag stond centraal in VeloVeilig Vlaanderen, het grootste fietsonderzoek ooit in Vlaanderen dat HLN gehouden heeft. De Antwerpenaar nam massaal deel: liefst 1.170 gevaarlijke Antwerpse fietspunten werden aan onze redactie gemeld. Wij trokken naar schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) en legden hem de VeloVeilig-resultaten van zijn stad voor.

25 mei