Vlaming (45) die luxe-wagens koopt in Marbella, opgepakt in onderzoek naar Antwerpse drugsbende

Antwerpen Buurtco­mité wint rechtszaak: vergunning voor heraanleg ‘street canyon’ Lange Beeldekens­straat geschorst

De vergunning voor de heraanleg van de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen-Noord is geschorst. Dat heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen geoordeeld. De uitspraak is overwinning voor het buurtcomité uit de straat. Zij stapten naar de rechter omdat ze vonden dat de plannen onvoldoende rekening houden met verkeersveiligheid en leefkwaliteit. “Er is geen enkele ambitie om het doorgaande autoverkeer terug te dringen.”

14:02