Vlaemsche cross of vettig feest? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

Antwerpen Stad stapt nog niet af van hoofddoek voor leraars: “Maar dat kan in de toekomst veranderen”

Het Antwerps stadsbestuur is niet van zins om het verbod op het dragen van de hoofddoek in het stedelijk onderwijs af te schaffen. Bevoegd schepen Jinnih Beels (Vooruit) wil loyaal blijven aan de afspraken in het bestuursakkoord. “Maar het debat moet zeker worden gevoerd. Het verbod kan in de verdere toekomst opgeheven worden, wat in lijn ligt met hoe mijn partij ernaar kijkt.”

29 november