Vlaanderen investeert 450.000 euro in artificiële intelligentie om langdurig ziekteverzuim aan te pakken

“Het welzijn van werknemers is de grootste uitdaging voor HR-managers in 2023", zegt Clovis Six van BloomUp. “Sinds 2019 stijgt het stressniveau al gestaag door de toenemende werkdruk en de pandemie heeft die trend alleen maar versterkt. Vandaag is meer dan 3,8% van de Belgische werknemers langdurig in ziekteverlof wegens burn-out of stressgerelateerde factoren. Die factoren zijn ook verantwoordelijk voor meer dan een derde van het absenteïsme op de werkvloer. Dit ziekteverzuim kost onze samenleving naar schatting zo’n 155 miljoen euro per jaar.”