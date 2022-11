Vlaamse tv-sterren richten kwade boodschap aan Antwerpse cultuurschepen: “We moeten werken voor onze centjes”

ANTWERPEN“Een schande wat je gedaan hebt en een schande hóe je het gedaan hebt.” Tal van Vlaamse televisiesterren scharen zich in een videoboodschap achter het studentenprotest tegen de cultuurbesparingen in Antwerpen. Schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) is voor hen kop van jut. “Veel pijn, weinig hart.”

Lees alles over de cultuurprotesten in Antwerpen in dit dossier.

Het studentenprotest For Future tegen de cultuurbesparingen van schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) wist al heel wat bekende acteurs en schermgezichten voor zijn kar te spannen en dat is anderhalve maand na het uitbreken van de protesten niet anders.

Naar aanleiding van de gemeenteraad van maandagavond, waarop moet gestemd worden over de nieuwe begroting en de vele besparingen bij onder andere jeugd en cultuur, houden de protesterende studenten opnieuw de wacht aan het stadhuis. Ook losten ze in de loop van de dag al een videoboodschap met een heleboel bekende koppen. Warre Borgmans noemt cultuur verrijkend, als een broodnodig en hartsgrondig voedingsmiddel. Tom Van Dyck waarschuwt de schepen om geen stommiteiten uit te halen en Frank Focketyn pleit voor investeren in cultuur. “Want investeren in cultuur is investeren in leven en in een warme stad.”

Dimitri Leue is akkoord met het schrappen van ‘projectsubsidies’, maar wil dan wel ‘projectinvesteringen’ in de plaats. Jaak Van Assche leest voor uit het partijprogramma van N-VA waarin staat dat cultuur creativiteit, ondernemingszin, innovatie en het sociale weefsel ondersteunt. “Mag ik de schepen erop wijzen dat projectsubsidies de aanzet zijn van dit alles?” Actrice Sien Eggers weet niet wat te zeggen en zit maar wat te blazen en te zuchten tussen de kunststudenten.

Dialoog

De sector begrijpt ook niet waarom het zo moeilijk is om met de schepen in dialoog te gaan. Gewezen stadsdichter Ruth Lasters en haar leerlingen vragen zich af waarom Ait Daoud daar zo bang voor is. Bruno Vanden Broecke bevestigt dat dialoog altijd de beste keuze is en Josse De Pauw spreekt over een dubbele schande: “Een schande wat je gedaan hebt en een schande hóe je het gedaan hebt.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ook actrice Chris Lomme steunt de cultuurstudenten. © rechten vrij

Els Dottermans zegt dat Antwerpen een schepen nodig heeft die begaan is met cultuur. “Die hebben we niet. Het spijt mij.” Peter De Graef en Veerle Baetens bevestigen dat: “Nabilla Ait Daoud is niet mijn schepen van Cultuur.”

Continu aan het werk

Het gros van de BV’s fixeert zich op de uitspraak van Ait Daoud dat “kunststudenten maar moeten gaan werken voor hun centjes, zoals iedereen”. Michael Pas en Clara Cleymans benadrukken dat ze geen tijd hebben voor videoboodschappen, omdat ze continu aan het werk zijn in het theater. Ook Wim Opbrouck, Greg Timmermans, Ikram Aoulad, Joke Emmers, Karlijn Sileghem, Marie Vinck, Ruth Becquart, Dominique Van Malder, Natali Broods en Nathalie Meskens laten gehaast weten “dat we moeten werken voor onze centjes”.

Auteur en gewezen stadsdichter Tom Lanoye spreekt de slogan van de studenten nog eens uit: “Veel pijn, weinig hart”, een parodie op de woorden van de schepen dat ze deze besparing “met pijn in het hart” doorvoerde. Gene Bervoets herhaalt die stelling. Chris Lomme ook, met een diepe zucht, waarmee de videoboodschap wordt afgesloten.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.