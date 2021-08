Vlaamse overheid voorziet 2,8 miljoen euro tegen voedselverspilling: “Vraag naar voedselhulp in één jaar met 27% gestegen”

ANTWERPEN112.500. Zoveel mensen in armoede deden in 2020 beroep op voedselhulp via Foodsavers. Het jaar voordien waren dat er nog 88.700 of 27% minder. Vorig jaar kwam er zo 1.750 ton aan voedseloverschotten - 34% meer dan in 2019 - terecht bij wie het echt nodig had. De vraag om voedselhulp blijft toenemen en daarom kent de Vlaamse overheid nu extra middelen toe voor de komende vier jaar. Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding, Wouter Beke (CD&V), ging donderdag op werkbezoek bij Foodsavers in Antwerpen.

Foodsavers zijn sociale distributieplatformen die nog perfect eetbare en gezonde voedseloverschotten ophalen bij supermarkten, veilingen en bedrijven. De voeding wordt gesorteerd en verdeeld over een driehonderdtal lokale, sociale organisaties zoals bijvoorbeeld voedselbanken. Daar wordt de voeding opnieuw verdeeld aan mensen in een kwetsbare situatie. Als de lokale organisaties de logistiek voor voedselbedeling uit handen kunnen geven aan Foodsavers, kunnen ze zich meer focussen op hun andere sociale taken.

Naast voedselondersteuning en de strijd tegen voedselverspilling, staat ook sociale tewerkstelling centraal bij Foodsavers. Mensen die weinig of geen kansen hebben op de reguliere arbeidsmarkt, krijgen er een zinvolle job, begeleiding en toekomstperspectief. Bij de elf distributiecentra van Foodsavers zijn zo meer dan zeventig werknemers aan de slag.

Minister Beke en Antwerps schepen Tom Meeuws (Vooruit) krijgen een rondleiding bij Foodsavers.

2,8 miljoen aan Vlaamse middelen

Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding, was donderdag te gast in het distributiecentrum in Antwerpen, met heuglijk nieuws. “Ik ben tevreden dat we vanuit het plan ‘Vlaamse Veerkracht’ 2,8 miljoen euro kunnen investeren in de groei en de verduurzaming van Foodsavers over heel Vlaanderen”, benadrukt Beke. “De sociale distributieplatformen spelen voor mij een belangrijke rol om te zorgen dat het aanbod aan voedselhulp voldoende verse en gezonde producten bevat. Zo werken ze aanvullend op, en samen met, de gekende voedselbanken. Tegelijk wordt voedselverspilling tegengegaan en krijgen mensen kansen op de arbeidsmarkt.”

Pandemie

“Hoewel de Foodsavers slechts enkele jaren geleden ontstonden onder impuls van lokale overheden, hebben ze zich in een mum van tijd onmisbaar gemaakt”, zegt Caroo Torfs, projectmedewerker Foodsavers bij HERW!N, het sociaal collectief boven onder andere Foodsavers. “Zeker sinds de pandemie, waarin het aantal gebruikers ten opzichte van 2019 met ruim een kwart toenam, ondanks alle steunmaatregelen van de overheden.”

“We zien ook geen kentering in die stijgende schreeuw om hulp. De economische crisis veroorzaakt door de coronacrisis, raakt vooral de zwaksten onder ons. Om tegemoet te kunnen komen aan de groeiende vraag, zijn de middelen die de Vlaamse overheid toekende, dan ook meer dan welkom.”



De 2,8 miljoen euro Vlaams geld wordt verspreid over vier jaar. Met de middelen kunnen de bestaande distributieplatformen verder uitgebouwd worden en kan er een verdere spreiding over het volledige Vlaamse grondgebied voorzien worden. Op die manier moet voedselondersteuning voor mensen in armoede meer verzekerd worden dan nu al het geval is.

Voedselverspilling halveren

“We zien deze middelen ook als een erkenning van het werk van de sociale distributieplatformen”, neemt Eva Verraes over, directeur bij HERW!N. “Het is de bedoeling om hun werk te verduurzamen zodat ook na 2025 een minimale werking gegarandeerd blijft. Omdat het over maatschappelijke dienstverlening gaat op verschillende terreinen, zijn verschillende instanties hiervoor mede verantwoordelijk.”

“Het ligt in de ambitie van de Vlaamse regering om de voedselverspilling tegen 2030 te halveren”, gaat Verraes verder. “De sociale distributieplatformen spelen een cruciale rol hierin. We roepen de Vlaamse overheid dan ook op om samen met Foodsavers een werkingskader uit te werken dat naast de lokale middelen ook een jaarlijkse basisfinanciering voorziet, billijk en op resultaten gebaseerd.”

Antwerpse bedrijven

Een positief effect van de coronacrisis, is dat er ook meer schenkingen zijn van voedseloverschotten. In de stad Antwerpen bijvoorbeeld doneerden bedrijven dit jaar 206 ton voedsel, meer dan dubbel zoveel in dezelfde periode vorig jaar. Onder andere door de sluiting van de horeca kwamen bedrijven plots met gigantische voedseloverschotten te zitten. De stad ging daarom bedrijven actiever benaderen. Met succes.

Beke en Meeuws.

“Bovendien besparen we zo ook aan CO2-uitsoot”, heeft Antwerps schepen voor sociale zaken en leefmilieu, Tom Meeuws (Vooruit), daarover te zeggen. “Honderd ton voedselverspilling vermijden, betekent een besparing van tweehonderdvijftig ton CO2.”

“We moeten blijven inzetten op structurele maatregelen om de armoede tegen te gaan en intussen een duurzame keuze maken voor voedseloverschotten. Dit jaar zal Foodsavers Antwerpen aan zo’n veertig organisaties en sociale centra verdelen. Het gaat over meer dan 715 ton voeding ter beschikking gesteld door de Europese Unie en naar schatting nog eens 400 tot 450 ton voedselschenkingen. Onze oproep naar Antwerpse bedrijven loonde en daarom willen we ook in toekomst blijven samenwerken. Een win-win voor het klimaat, onze ondernemers en alle Antwerpenaren.”

