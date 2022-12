Vlaamse miljoenen voor make-over Antwerpse Droogdokkensite: “Theater én concerten in dok 6"

Berchem Ongeval op Antwerpse Ring in Berchem richting Nederland: 35 minuten file vanaf Sint-An­na-Linkeroe­ver

Er is een ongeval gebeurd op de Antwerpse Ring in Berchem richting Nederland. De middenrijstrook is er versperd. Het is 35 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem.

1 december