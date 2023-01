Vlaamse Johnny Cash treedt op in Antwerpen

De Missy Sippy in Gent, Rock Classic in Brussel, de Gentse Feesten ... The Man in Black was al op verschillende plaatsen in Vlaanderen te zien, maar in Antwerpen waren ze nog nooit geweest. Daar komt nu verandering in: op 17 februari speelt The Man in Black in platenzaak en concertzaal Djingel Djangel op het Eilandje.