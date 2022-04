Vlaamse acteur (51) die jacht maakte op jonge kinderen, zal op 15 juni voor de rechtbank verschijnen wegens verkrachting minderjarigen

“Een paar jongens van 14 jaar heb ik al gehad. Een stuk of vijf, zes, denk ik. Dat was fijn.” Het bewuste citaat is ongetwijfeld bij veel mensen blijven nazinderen. Afgelopen zomer kwam Jan V.H. (51) in opspraak na een onthullende undercoverreportage van de Nederlandse onderzoeksjournalist Sven van der Meulen, in samenwerking met deze redactie. De acteur, die meespeelde in kinderreeksen zoals ‘Big & Betsy’ en ‘Mega Mindy’, maar ook te zien was in tv-series als ‘F.C. De Kampioenen’, ‘Aspe’ en ‘Flikken’, gaf er onomwonden toe seks gehad te hebben met minderjarige jongens. Toen de onderzoeksjournalist hem uitnodigde een 10-jarige jongen te ontmoeten in een hotelkamer, ging hij daarop in. Het jongetje zelf was er uiteraard niet, maar de acteur had wel de intentie zich te vergrijpen aan de jongen.