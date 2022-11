Vlaams bouwmeester boort plannen Boerentoren de grond in: “Verschrikkelijk, dit is spektakelarchitectuur uit de jaren 80”

Antwerpen“Verschrikking en afschuw.” Dat voelde Vlaams bouwmeester Erik Wieërs toen hij het ontwerp van de Boerentoren voor het eerst onder ogen kreeg, zo vertelde hij vanmorgen op Radio 1. Volgens Wieërs zijn de plannen niet meer van deze tijd. “Het is niet omdat je een beroemd architect onder de arm neemt, dat je automatisch vernieuwend bent. Hier is totaal niks vernieuwend aan.”

Een glazen kroon op de torentop en een gigantische transparante kolom aan de buitenkant. De futuristische plannen voor de Boerentoren, die de beroemde Pools-Joodse architect Daniel Libeskind in opdracht van havenbaas Fernand Huts tekende, beroeren de gemoederen tot vér buiten Antwerpen.

Vlaams bouwmeester Erik Wieërs, die het architectuurbeleid in Vlaanderen vormgeeft, verslikte zich in zijn koffie toen hij het ontwerp dinsdag onder ogen kreeg, zo vertelde hij vanmorgen op Radio 1. “Mijn eerste reactie? Afschuw. Verschrikking, ook. Alhoewel, ik had mij eigenlijk wel aan zoiets verwacht”, aldus Wieërs, die - voor alle duidelijkheid - niet betrokken is bij privé-initiatieven zoals de make-over van de Boerentoren.

“Verschrikkelijk”

“Het is een goede zaak dat erfgoed wordt opengesteld, maar daarom hoef je er niet zoiets verschrikkelijk mee te doen”, gaat Wieërs verder. “Men vertrekt hier van het uitgangspunt dat architectuur moeten dienen om op te vallen. Dat is verkeerd. Je kan erfgoed perfect een tweede leven geven. Maar dan doe je dat door er op een intelligente manier aan verder te bouwen.”

Wieërs stoort zich niet alleen aan het ontwerp, maar ook de werkwijze van Huts. Die kiest de vlucht vooruit. De pers kreeg de plannen dinsdag in primeur, terwijl pas later deze week overleg staat gepland met de Antwerps stadsbouwmeester en het Agentschap Onroerend Erfgoed. “Als ze mij zouden vragen om twee havenbedrijven te fusioneren, klop ik bij Huts aan voor advies. Nu Huts zich met architectuur inlaat, had ik gehoopt dat hij ook bij specialisten te rade zou gaan. Maar nee, erfgoed en de stadsbouwmeester zijn niet betrokken geweest.”

“Afgekookte middelmaat”

Volgens Wieërs had Huts, in plaats van het ontwerp zo bruusk te lanceren en bewust de confrontatie te zoeken, beter met de diensten samen gezeten om te kijken wat er allemaal mogelijk is. “Ik kan mij goed voorstellen dat er nu heel veel bedenkingen gaan komen, en er ook aanpassingen zullen moeten komen. Ik vrees dat we straks een afgekookte middelmaat van het oorspronkelijke voorstel zullen krijgen.”

Voorstanders van het gewaagde ontwerp vinden dat het nét goed dat de Antwerpse skyline wordt hertekend. De nieuwe toren zal toeristen van over de hele wereld naar Antwerpen lokken, klinkt het. Maar Wieërs is het daar niet mee eens. “De Boerentoren heeft heus geen glazen annex nodig om aantrekkelijk te zijn”, zegt de bouwmeester kordaat. “Ik heb ontwerpen uit de architectuurwedstrijd voor de Boerentoren gezien die véél vriendelijker waren voor de Boerentoren. Voorstellen die zich lieten inspireren op de bestaande art deco-stijl van de Boerentoren, en niet bedoeld waren om te shockeren.”

“Spektakelarchitectuur”

Wieërs gaat nog een stap verder: hij vindt het ontwerp van Libeskind niet meer van deze tijd. “Het is niet omdat je een beroemd architect onder de arm neemt, dat je automatisch vernieuwend bent. Hier is totaal niks vernieuwend aan. Het is spektakelarchitectuur uit de jaren 80”, zegt hij. “Wie vandaag met erfgoed bezig is, denkt na over circulariteit, over hergebruik. Over eerbied voor een gebouw. En niet: “we voegen er iets aan toe, om het spectaculairder te maken”. De Boerentoren heeft écht niks nodig om een icoon te zijn.”

