Vlaams Belang wil drugsoorlog beginnen bij gebruikers: “Mensen die sporadisch een lijntje snuiven of een xtc-pil nemen, zijn een rechtstreekse aanleiding voor de problemen”

Taboe

“De aanpak van het stadsbestuur in de ‘war on drugs’ is volledig verkeerd”, aldus Filip Dewinter. “Die beperkt zich tot het criminele aspect, de aanslagen en de drugsmaffia. Maar het druggebruik zelf blijft een taboe, daar mag niet over gesproken worden. Daar zijn twee redenen voor. Ten eerste is druggebruik wijdverspreid in alle lagen van de bevolking, ook in de politieke, culturele en economische elite. Er is bij de overheden enige schroom om die problematiek aan te pakken. Ten tweede is het Antwerps stadsbestuur het grondig oneens over de fundamenten van het te voeren beleid. Klap op de vuurpijl was ongetwijfeld het debat tussen schepenen Beels en Van Doesburg live op tv: hét bewijs dat het stadsbestuur geen eendrachtig standpunt heeft om drugs aan te pakken.”