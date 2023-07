Vlaams Belang neemt nieuwe parkeerregeling op de korrel en start campagne: “Maatregelen zo drastisch dat stad onbereikbaar wordt”

OVERZICHT. dit zie je in de Antwerpse musea in het najaar

De Antwerpse musea bereiden zich voor om ook in het najaar het beste van zichzelf te geven. Zo viert het Red Star Line Museum zijn tiende verjaardag met een groot familieweekend en is er een juwelenstoet en zilverwedstrijd in Museum DIVA. Hieronder lees je alle geplande expo’s in de Antwerpse musea dit najaar.