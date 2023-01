Vlaams Belang haalt uit naar Antwerps burgemeester: “De Wever wil niet met ons? Wel, wij willen niet met hem zolang hij collaboreert met de socialisten”

Vlaams Belang verwacht dat N-VA na de verkiezingen van plan is om verder te besturen met Vooruit. “Wij gaan niet plat op de buik om er toch maar bij te mogen”, zegt Filip Dewinter. “ De Wever wil niet met ons? Wel, we zullen de rollen omdraaien. Wij willen niet met N-VA zolang hij ‘collaboreert’ met de socialisten.”

“Diversiteitsindustrie”

Volgens Van Rooy zorgt de huidige samenwerking van N-VA met Vooruit voor een slecht beleid. “In deze crisistijd maakt het stadsbestuur het leven van de gewone Antwerpenaar duurder, terwijl het miljoenen aan subsidies uitdeelt aan de ‘diversiteitsindustrie’ en zelfs een half miljoen euro per jaar naar Afrika stuurt. Daarom is de bestaansreden van het Vlaams Belang belangrijker dan ooit: ‘eerst onze mensen’ of ‘eigen volk eerst’.” Desondanks beklemtoont hij dat iedereen met migratiewortels die het ‘goed meent en ‘Vlaming onder de Vlamingen’ wil zijn ook tot ‘onze mensen’ behoort.

“Geesten rijpen”

Van Rooy verwijt de stad een ‘stuitend amateurisme’ in de aanpak van de drugscriminaliteit, van de rellen met oudjaar en van de cyberveiligheid. Tegelijkertijd ziet hij ‘de geesten rijpen’ in het politieke landschap. “Steeds meer traditionele politici beginnen ons na te praten. CD&V’ers hebben het over omvolking en islamisering, socialisten over het ‘opkuisen’ van wijken. Liberalen gebruiken zelfs onze slogan ‘vol is vol’.”