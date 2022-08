Vlaams Belang haalt bakzeil: geen extra raadscommissie over drugsgeweld in Antwerpen

Antwerpen Ingrijpen­de werken in drukste tunnel van Vlaanderen: Kennedytun­nel maanden­lang vijf nachten per week gedeelte­lijk dicht

In de Antwerpse Kennedytunnel, de drukste tunnel van Vlaanderen, worden de tunnelwanden en de verlichting vervangen. De ingrijpende werken zullen liefst negen maanden (!) duren. Automobilisten houden best rekening met (nachtelijke) hinder, waarschuwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Vanaf zondagavond gaat één koker vijf nachten per week dicht.

21 augustus