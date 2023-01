Vlaams Belang en PVDA vragen extra gemeenteraad in Antwerpen na dood van Firdaous (11): “Meer middelen nodig”

Antwerpen“Iedereen over de partijgrenzen heen moet beseffen dat in de strijd tegen de drugsmaffia naar een hogere versnelling dient geschakeld. Roep de hulp van het leger in.” Dat zeggen Vlaams Belang-kopstukken Sam Van Rooy en Filip Dewinter na de fatale aanslag in Merksem. PVDA-fractieleider Peter Mertens wil meer middelen voor repressie én een brede aanpak van preventie. Zowel PVDA als Vlaams Belang wil een extra gemeenteraad. Ook Vooruit, Groen en CD&V reageren.

Filip Dewinter spreekt over een ‘spijtig dieptepunt’ in de drugsoorlog. “Het was helaas niet de vraag of, maar wanneer het geweld dodelijke slachtoffers zou maken. Ik heb er in de gemeenteraad herhaaldelijk op gewezen dat het met twee à drie aanslagen per week onvermijdelijk was dat het zou gebeuren. Dat het om een jong meisje gaat, maakt het des te tragischer.”

Dewinter dringt er ook op aan om de straten en de woningen die al eerder zijn geviseerd, permanent te bewaken.

PVDA: “Andere aanpak nodig”

“Het ondenkbare is gebeurd. Een kind van 11 sterft in de geweldspiraal van de drugsoorlog”, reageert een aangeslagen Peter Mertens. “Het was al erg verwonderlijk dat er nog geen gekwetsten waren gevallen. Het drugsgeweld aanpakken, is een complexe zaak. Daar zijn middelen voor nodig, maar wellicht ook een andere aanpak.”

Hij wijst op zijn tussenkomst in de gemeenteraad van september jongstleden. “Die mening is niet veranderd. De war on drugs zoals Bart De Wever (N-VA) die in het leven riep, heeft gefaald. Toveroplossingen bestaan niet, maar ik zie wel vier pijlers waaraan moet worden gewerkt. Vele diensten in dit land zijn onderbemand: de politiediensten, de douane en het openbaar ministerie. Je moet daarnaast alle geldstromen volgen. Denk aan Al Capone destijds: die is dankzij zijn belastingontduiking in de bak gedraaid.”

Quote We moeten knokken voor de toekomst van elke jongere in de stad. Bouw de netwerken in de buurten uit, investeer méér in onderwijs. Maar ook in de wijkteams van de politie. Peter Mertens, PVDA

Mertens legt ook een klemtoon op preventie. “We moeten knokken voor de toekomst van elke jongere in de stad. Bouw de netwerken in de buurten uit, investeer méér in onderwijs. Maar ook in de wijkteams van de politie. Zij zijn een hoeksteen in de politiezorg, de oren en ogen op het terrein én een aanspreekpunt voor de bewoners.”

Volledig scherm Ilse van Dienderen, fractieleider van Groen. © Klaas De Scheirder

Groen: “Sereen debat houden”

Voor een extra gemeenteraad heb je de steun nodig van minimaal één derde van de leden, concreet dus 19 in Antwerpen. Vlaams Belang (6) en PVDA (3) komen samen slechts aan negen zetels. Groen (11 zetels) wil liever een themacommissie. “Dan kan er een sereen debat plaatsvinden met betrokken diensten en experten.” De partij zal het drama sowieso ook aankaarten op de maandelijkse gemeenteraad van 30 januari. Fractieleider Ilse van Dienderen: “Dit mag nooit meer gebeuren. Het is hoog tijd dat deze oorlog stopt en de rust kan weerkeren, in álle straten en wijken in onze stad die door dit buitensporig geweld zijn getroffen.”

“Nu hebben de familie en vrienden van het meisje én de getroffen straat en wijk, vooral nood aan zorg, aandacht en menselijkheid. Blijkbaar was het niet de eerste keer dat het huis geviseerd werd. Was er een verhoogde staat van paraatheid? was er extra bewaking? Wat heeft men gedaan om de buurtbewoners te beschermen? Er moeten alleszins lessen worden getrokken.”

Vooruit: “Het absolute kwaad”

Antwerps schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (Vooruit) reageert sereen en kort op het drama in Merksem waarbij een elfjarig meisje omkwam. “Er is een eerste onschuldig slachtoffer gevallen. Een kind. Dit is zo’n enorm leed, zo tragisch, dat het iedereen moet aanzetten om samen na te denken over hoe we dit absolute kwaad een halt kunnen toeroepen.”

Quote Politiek is het een zeer goede zaak dat het stadsbe­stuur en de federale regering elkaar de voorbije weken hebben gevonden. Werk daarop verder, met vereende krachten Tom Meeuws, Schepen van Sociale Zaken

“Politiek is het een zeer goede zaak dat het stadsbestuur en de federale regering elkaar de voorbije weken hebben gevonden. Werk daarop verder, met vereende krachten.”

CD&V: “Samenwerken op alle niveaus”

“In de eerste plaats leven we met de getroffen familie in Merksem mee. Dit is vreselijk”, zegt Antwerps CD&V-fractieleider Nahima Lanjri. “De drugsoorlog kun je enkel aanpakken door samenwerking op álle niveaus: lokaal, federaal en internationaal.”

Lanjri put toch ook moed uit wat er op federaal vlak al is beslist, met daarin een rol voor haar partijgenote, minister Annelies Verlinden. “Er is 310 miljoen euro uitgetrokken om onze politiekorpsen te versterken met een duizendtal agenten. Voor Antwerpen komt dat neer op 100 agenten voor de federale gerechtelijke politie en 45 voor de scheepvaartpolitie. In het kader van het stroomplan XXL zal de lokale politie ook in de Antwerpse haven kunnen patrouilleren. Met een havenprocureur is er eenheid van commando.”

Lanjri vindt naast het repressieve ook het preventieve luik erg belangrijk. “Antwerpen bezit het grootste politiekorps van het land. Je moet ook weer investeren in de nabijheidspolitie, zodat je je voelsprieten niet verliest in de wijken.” Een extra gemeenteraad wil ze niet. “Je hebt dat niet nodig om in actie te schieten.”

