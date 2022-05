“Visboer” die cocaïne invoerde, afgeleverd aan de gevangenis

Antwerpen/BorgerhoutMohamed A. is vanmiddag afgeleverd aan de gevangenis van de Begijnenstraat. De man was veroordeeld tot 6 jaar cel voor invoer van cocaïne. Hij was één van de leden van een Marokkaanse familie die verschillende viswinkels uitbaatte, maar die volgens het rechtbank vooral dienden voor het witwassen van drugswinsten.

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier.

De lokale politie bevestigde vanmiddag dat Mohamed A. vrijdagmorgen werd gearresteerd. De politie was Mohamed A. op het spoor gekomen na een observatie. De man was één van de hoofdverdachten in het onderzoek tegen de “Visboeren”.

Drie broers uit de familie A. werden in maart 2020 veroordeeld tot celstraffen van 4 tot 8 jaar voor drugshandel en witwassen. De Marokkaanse familie die in Antwerpen bekend is voor haar viswinkels, had volgens de rechtbank voor honderdduizenden euro drugsgelden witgewassen. Zij kocht er onder andere een loft mee in het Hilton-hotel van Tanger.

De zaak ging aan het rollen nadat de politie verborgen micro’s had geplaatst in de woning van Mohamed Acr., de schoonvader van één van de broers A. Hij had een Spaans lief tegen wie hij graag uitpakte met zijn illegale rijkdom. De man leefde officieel van een uitkering van 1.100 euro en woonde in een sociale woning op Linkeroever.

Quote Mohamed Acr. vertelde zijn liefje bijvoor­beeld hoe ze geld naar Marokko moest smokkelen: “Grote biljetten van 500 euro inpakken in aluminium­fo­lie en in je kleding innaaien”

De speurders kregen in de opgenomen gesprekken een beeld van de drugshandel van de familie A. Bompa Mohamed Acr. vertelde zijn liefje bijvoorbeeld hoe ze geld naar Marokko moest smokkelen: “Grote biljetten van 500 euro inpakken in aluminiumfolie en in je kleding innaaien.” Hij pakte ook uit met zijn eigen fortuin en toonde zijn vriendinnetje een zak vol coupures van 100, 200 en 500 euro. “Hier zitten drie deugnieten in!”. Eén deugniet was volgens de speurders codetaal voor 100.000 euro.

Bompa Mohamed Acr. werd veroordeeld tot 8 jaar cel. Voor de nu opgepakte Mohamed A. staat een celstraf van 6 jaar open wegens drugshandel en witwassen. Hij kan die vanaf nu uitzitten in de Begijnenstraat.