Vijftien maanden cel voor reeks winkeldiefstallen

Antwerpen Dronken vrouw gewond afgevoerd na botsing tegen boom

Aan de Bosschaert de Bouwellei in Deurne is vanavond een chauffeur de controle over het stuur verloren. Volgens getuigen zou de dame van middelbare leeftijd met gierende banden zijn vertrokken aan een woning in de straat. Zij botste vrijwel onmiddellijk op een boom. De boom brak af en belandde op een geparkeerde wagen.

10:21