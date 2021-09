Vijf winkelbediendes H&M Antwerpen stelen voor ruim 150.000 euro aan kledij

Een klant had op 16 mei 2018 gezien hoe drie winkelbediendes grote zakken met kledij aan het vullen waren. Ze haalden de beveiligingslabels eraf, maar rekenden niets aan. De zakken werden vervolgens aan een vrouw gegeven, die ermee buiten wandelde zonder ook maar iets te betalen. De klant lichtte de directie in en er volgende een intern onderzoek.

De beelden van de bewakingscamera’s werden bekeken en die bevestigden wat de klant gezien had. Purdey S., Joceline M. en Marylyn T. gaven toe dat ze al sinds april 2017 kledij uit de winkel stalen en doorgaven of doorverkochten aan vrienden, kennissen en ex-collega’s. Het trio werd meteen ontslagen en H&M diende klacht met burgerlijke partijstelling in.