Vijf verdachten opgepakt voor recordlading van 11 ton cocaïne: “Opdrachtgevers zitten in Dubai”

AntwerpenTijdens een internationale actie in het kader van de internationale smokkel van bijna 35 ton cocaïne (straatwaarde van 910 miljoen euro) kon in België, Nederland en Duitsland een tiental personen opgepakt worden. Het Antwerpse gerechtelijke onderzoek werd opgestart na de inbeslagname van bijna 11 ton cocaïne in april 2021. In Antwerpen zijn vijf verdachten opgepakt die zouden werken in opdracht van de uitgeweken Antwerpenaar Othman El B.

Ruim een jaar geleden kraakte de Antwerpse federale politie het berichtennetwerk Sky ECC. DAt zorgde enkele weken later voor een recordvangst in de nacht van 2 op 3 april. De douane kon in een container op kaai 869 een partij van 10.964 kilo cocaïne onderscheppen die verstopt zat tussen een deklading blauw leder. De container was afkomstig uit Paraguay.

Het parket Antwerpen vorderde een onderzoeksrechter die samen met de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen een onderzoek startte naar een criminele organisatie. De container werd via een ‘cloned company’ ingevoerd. Dat betekent dat er misbruik werd gemaakt van een bestaande firmanaam om containertransporten op te zetten. Na enkele legale ladingen werden de met cocaïne geladen container geïmporteerd. Om extra verwarring te creëren werd de bestemmeling tijdens de vaart nog gewijzigd.

Het onderzoek leidde de speurders naar de organisatie waarvan de opdrachtgevers wellicht in Dubai verblijven.

Schoonbroer van Othman

In opdracht van de onderzoeksrechter in Antwerpen werden gisteren in ons land 6 huiszoekingen uitgevoerd, waarbij 5 mensen werden gearresteerd. Het gaat om Khalid H. (Antwerpen), Jaouad Z. (Borsbeek) en Benny G. (Brasschaat). Hemad H. uit Antwerpen en Mo T. uit Deurne zaten al in de gevangenis. De onderzoeksrechter heeft hen gisteren onder aanhoudingsmandaat geplaatst.

Twee van de verdachten zaten al opgesloten in de gevangenis in het kader van een ander gerechtelijk onderzoek. De twee mannen kregen een huiszoeking in hun cel. Het gaat om Hemad H. en Mo T., aangetrouwde familie van de Antwerpse vermeende drugsbaron Othman El B. Mo T. werd eerder al gearresteerd, samen met de broer van Othman. De opdrachtgever Othman El B. zou in Dubai resideren en aan de kost komen als verkoper van exclusieve horloges.

Volledig scherm Othman El B. zou volgens het Antwerpse parket in Dubai verblijven. © RV

Naast de actie is ons land zijn er ook tussenkomsten uitgevoerd in Nederland en Duitsland na inbeslagnames die aan dezelfde organisatie gelinkt zouden kunnen worden. In de haven van Hamburg werd op 12 februari 2021 een partij van 16 ton cocaïne onderschept die ook gelinkt zou kunnen worden aan de criminele organisatie. Het Nederlands onderzoek gaat voort op een inbeslagname van 7,7 ton cocaïne op 20 februari 2021 in de haven van Antwerpen. In totaal zijn er in beide landen een 40-tal huiszoekingen uitgevoerd.