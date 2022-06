Vijf miljoen euro voor grondige hertekening zwart kruispunt R11-Prins Boudewijnlaan: “Veel veiliger voor fietsers en voetgangers”

Onvolledig

Het vizier van AWV stond al een tijd op het omvangrijke knooppunt R11-Prins Boudewijnlaan. Begin dit jaar werd nog een vergunning aangevraagd. Helaas bleek het dossier onvolledig. AWV moest zijn huiswerk hermaken. “We willen de gecorrigeerde aanvraag nog dit jaar indienen”, zegt woordvoerster Stefanie Nagels. “We hopen dat de spade dan in 2023 in de grond kan.”

Wilrijks districtsraadslid Alexandra d'Archambeau (Open Vld) die ook vlakbij woont, is blij met de ingreep. "We wachten al zo lang op de heraanleg van het kruispunt. Maar de plannen zijn meermaals hertekend. Voor het zuiden van Antwerpen is dit een belangrijke verkeersader. Heel veel schoolkinderen moeten er elke dag passeren, te voet of met de fiets. Voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers is de aanpak van die plek een absolute prioriteit. Men gaat alles compacter maken. De R11 schuift op in de richting van Berchem."