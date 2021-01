Vijf mensensmokkelaars aangehouden; hielpen vluchtelingen in ruil voor 10.000 euro aan papieren

Antwerpen 9 ouders op 10 vinden uitoefenen meerdere hobby's belangrijk, zegt Grote Coronastu­die

11:19 Deze week werd een akkoord bereikt over de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Kinderen onder 12 jaar mogen nog één hobby of vrijetijdsactiviteit uitoefenen. De Grote Coronastudie polste daarom deze week onder meer naar de mening van ouders over die hobby’s. Daaruit blijkt dat de helft van de kinderen minstens twee hobby’s in groep uitoefenen en dat hun ouders het ook belangrijk vinden dat ze die activiteiten kunnen blijven doen.