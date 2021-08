“Vijf kogels voor ‘die Belg’”: proces van start tegen beruchte motorbende die moordde in naam van Nederlandse drugsmaffia

Antwerpen Het Cultuur­week­end van de verlossing: “Met veel goesting uitkijken naar volle zalen”

29 augustus De onweerswolken trekken weg, de hemel is weer opgeklaard voor de vele duizenden mensen die hun brood verdienen in de cultuursector. “Maar een derde lockdown hadden we niet overleefd”, zegt Sam Verhoeven, directeur van het Fakkeltheater. Hoe dan ook: we zagen veel goesting bij de start van het Cultuurweekend in Antwerpen.