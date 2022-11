Vijf havenarbeiders met 40.000 euro opgepakt in nieuw Sky ECC-dossier

Lees er alles over Operatie Sky in ons dossier .

Volgens Kristof Aerts van het Antwerpse parket vonden de huiszoekingen plaats in Antwerpen, Deurne, Merksem en Wommelgem in het kader van een onderzoek naar invoer, uitvoer en vervoer van middelen. Vijf mannen van 23, 24 en 25 jaar zouden gelinkt kunnen worden aan de invoer van minstens 20 kilogram cocaïne. De invoer zou hebben plaatsgevonden in de zomer van 2020 op de kaaien van het beruchte Medrepair op kaai 1742 in de Waaslandhaven.