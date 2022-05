Vier vermoedelijke dealers opgepakt

De eerste twee verdachten van 18 en 20 jaar oud werden woensdag opgepakt nadat ze betrapt werden op de verkoop van hasj. De politie deed een huiszoeking bij de twee jongemannen en trof in totaal 180 gram hasj aan. Zo'n 700 euro cash, een auto, twee smartphones en de drugs zelf werden in beslag genomen.

Een dag later kon de politie een 18-jarige oppakken die net 10 XTC-pillen had verkocht. Bij hem thuis zijn nog een weegschaal, verpakkingsmateriaal en 44 dosissen synthetische cannabis gevonden. Wat later op diezelfde dag is nog een cocaïnedealer gearresteerd. Hij had net vier dosissen cocaïne geleverd. Bij hem (23) thuis zijn nog een uitschuifbare wapenstok en pepperspray gevonden. De verboden wapens en de drugs zijn in beslag genomen. Alle vier de verdachten zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter.