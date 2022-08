Vier verdachten verijdelde aanslag aangehouden door onderzoeksrechter

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier .

Op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout werden dinsdagochtend vier Nederlandse mannen gearresteerd door de politie. Tijdens een controle hadden ze een vuurwapen met munitie in hun voertuig werd aangetroffen. “Het verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de overige aangetroffen producten gebruikt kunnen worden om een brandbom te maken. Het gaat om twee meerderjarigen van 18 en 20 jaar oud en twee minderjarigen van 17 jaar oud uit Amsterdam”, klinkt het bij het parket.

De Nederlanders werden opgepakt in de buurt van eethuis Poke Bowl Place, de vroegere belwinkel van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Er werden deze zomer al twee aanslagen gepleegd tegen het pand. Onbekenden trapten in juli de deur in en gooiden een brandbom naar binnen. Ze schreven ook ‘dief’ op de rolluiken. Een week eerder werd het pand onder vuur genomen met een kalasjnikov. Twee jongemannen werden toen kort na de aanslag gearresteerd met het machinegeweer in hun bezit.

Saïd Ben Saddik is betrokken in een aantal drugsonderzoeken. Hij zou ruzie hebben met opdrachtgevers die hem ervan verdenken een (deel van een) drugslading te hebben gestolen. In het geviseerde pand baatte hij vroeger een telefoonwinkel ‘Belhuis’ uit, waar ook de extra beveiligde telefoons van Sky ECC werden verkocht. De zaak werd door de Antwerpse ondernemingsrechtbank ontbonden en gerechtelijk vereffend in oktober 2021. Een half jaar eerder had de politie het netwerk Sky ECC gekraakt en platgelegd. Jamal Ben Saddik is een verdachte in het dossier. Hij was één van de resellers van de app die veel gebruikt werd door het Antwerpse drugsmilieu. Hij werd een jaar geleden daarvoor aangehouden en zat een maand in de cel.