Vier terreurverdachten die aanslag wilden plegen op De Wever zijn aangehouden: “Mijn cliënt stond niemand naar het leven”

voetbal tweede nationale B Maxim Deckers en Cappellen dreigen titeldroom te moeten opbergen na 3 op 15: “Niemand houdt er rekening mee dat we nog naast de prijzen vallen”

Vorige week zondag was het dag op dag een maand geleden dat Cappellen aan de wedstrijd tegen Lebbeke begon als leider in tweede nationale. Maar vijf wedstrijden later ziet de situatie er helemaal anders uit. De troepen van Kris Lenaerts zakten na een 3 op 15 terug naar de derde plaats op zes punten van leiderHades en voelen intussen ook de hete adem van Lyra-Lierse en Bocholt in de nek. Als er dit weekend niet gewonnen wordt van Lille dreigt Cappellen niet alleen zijn titeldroom definitief te moeten opbergen, ook een plek in de top vijf komt dan plots in gevaar.