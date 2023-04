Vier terreurverdachten die aanslag wilden plegen op De Wever blijven aangehouden: “Mijn cliënt is beïnvloedbaar, en kwam de foute mensen tegen”

Sam Van Rooy hekelt bedreigen­de flyers van Antifa op universi­teit

Op de Universiteit Antwerpen doken de voorbije dagen flyers op met het opschrift ‘Fascists get attacked on sight. Fight your enemy and their symbols’, met daarbij de logo’s van NSV, de Nationalistische Studentenvereniging, en Vlaams Belang. De universiteit zegt de flyers in de mate van het mogelijke te verwijderen.