Vier op de tien Antwerpse verhuurders discrimineert: vooral rolstoelgebruikers worden benadeeld

Met de praktijktesten wil het Antwerpse stadsbestuur nagaan in welke mate kandidaat-huurders te maken krijgen met discriminatie. De aard van de discriminatie kan gaan van geaardheid en gender over etnische afkomst tot het hebben van een fysieke en/of mentale beperking. Schepen voor gelijke kansen Karim Bachar (sp.a) was bij de aankondiging van de praktijktesten al heel duidelijk: “Dat er gediscrimineerd wordt op de Antwerpse huurmarkt is geen nieuws. Maar dankzij de praktijktesten hebben we nu een scherper beeld.”