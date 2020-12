Vier op de tien Antwerpse makelaars discrimineren: vooral rolstoelgebruikers worden benadeeld

Antwerpen Brandweer van Antwerpen sleept prijzen in de wacht voor interven­tie-applicatie ‘INA’

7 december De brandweer van Antwerpen werd vorige week in de bloemetjes gezet. Hun interventie-applicatie ‘INA’, die gebruikt wordt om de ploegen die ter plaatse moeten gaan ‘in realtime’ alle nuttige informatie door te spelen, heeft 2 prijzen in de wacht mogen slepen. De applicatie helpt de brandweer om zo efficiënt mogelijk in te grijpen bij verschillende soorten incidenten en daar is brandweercommandant Bert Brugghemans alvast bijzonder trots op. “Elke minuut die wij winnen, betekent winst in levens en minder schade voor burgers en bedrijven.”