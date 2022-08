Vier Nederlanders gearresteerd bij eethuis van familie Ben Saddik: “In hun wagen lag een vuurwapen en brandbommen”

AntwerpenDe politie heeft vannacht vier inzittenden van een verdachte wagen gearresteerd op de Luitenant Lippenslaan. Dat gebeurde in de buurt van het voormalig eethuis Poke Bowl Place van de familie Ben Saddik . Het gaat mogelijk om een verijdeling van een nieuwe aanslag in het drugsmilieu.

De arrestatie gebeurde omstreeks 5 uur ter hoogte van de afrit van de ring in Borgerhout. Verschillende politiecombi’s waren daarbij aanwezig. “De politie hield een verdacht voertuig tegen en ging over tot controle. In de wagen werden een vuurwapen en brandbommen gevonden. De vier jonge Nederlanders werden gearresteerd”, zegt Kato Belmans van het Antwerps parket. De verdachten worden verhoord door de Federale Gerechtelijke Politie. Nadien zal er beslist worden of er een onderzoeksrechter wordt gevorderd.

De Nederlanders werden opgepakt in de buurt van eethuis Poke Bowl Place, de vroegere belwinkel van de familie van kickbokser Jamal Ben Saddik. Er werden deze zomer al twee aanslagen gepleegd tegen het pand. Onbekenden trapten in juli de deur in en gooiden een brandbom naar binnen. Ze schreven ook ‘dief’ op de rolluiken. Een week eerder werd het pand onder vuur genomen met een kalasjnikov. Twee jongemannen werden toen kort na de aanslag gearresteerd met het machinepistool in hun bezit.

Bekijk hieronder de beelden van de eerdere aanslagen bij het pand:

Sky ECC telefoons

Saïd Ben Saddik is betrokken in een aantal drugsonderzoeken. Hij zou ruzie hebben met opdrachtgevers die hem ervan verdenken een (deel van een) drugslading te hebben gestolen. In het geviseerde pand baatte hij vroeger een telefoonwinkel ‘Belhuis’ uit, waar ook de extra beveiligde telefoons van Sky ECC werden verkocht. De zaak werd door de Antwerpse ondernemingsrechtbank ontbonden en gerechtelijk vereffend in oktober 2021. Een half jaar eerder had de federale gerechtelijke politie van Antwerpen (FGP) het netwerk Sky ECC gekraakt en platgelegd.

Gisteren pleitte burgemeester Bart De Wever voor een Nationale Veiligheidsraad in de strijd tegen de drugscriminaliteit:

