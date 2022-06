Vier meter hoge vulva in Stadsfeestzaal maakt bekkenbodemproblematiek zichtbaar

AntwerpenVoor wie nog niet op de hoogte was: deze week is het de Wereld Continentie Week, een gezondheidscampagne om aandacht te vragen rond incontinentiegerelateerde problemen. In het kader daarvan is er nog de hele week een vier meter hoge vulva te ontdekken in de Stadsfeestzaal in Antwerpen. Daarmee wil ‘femtechmerk’ Elvie vrouwen beter informeren over hun bekkenbodem en taboes de wereld uit helpen. “Meer dan 1 op de 3 Belgische vrouwen weet niet wat de functie is van de bekkenbodemspieren”, klinkt het.

Was het nu vagina of vulva? Bij het benoemen van het vrouwelijke geslachtsdeel loopt het vaak al mis. In de Stadsfeestzaal is de komende week dus geen vagina te zien, maar een vulva. De vagina is de inwendige buis die het uitwendige geslachtsdeel – de vulva – verbindt met de baarmoeder.

“Als het bij het benoemen van de zichtbare anatomie al eens durft fout gaan, is het zeer begrijpelijk dat veel vrouwen zich ook geen beeld kunnen vormen bij de inwendige spier van hun bekkenbodem”, klinkt het bij Tania Boler, CEO en oprichter van Elvie. Het Britse merk, opgericht in 2013, ontwikkelt intelligente technologie voor vrouwen, zoals een trainer voor de bekkenbodemspieren of een draagbare borstkolf.

Volledig scherm Met een vier meter hoge vulva maakt Elvie de bekkenbodemproblematiek zichtbaar. © Klaas De Scheirder

Betere orgasmes

“Om onduidelijke redenen zijn bekkenbodemspieren een fel onderbelichte spiergroep in het vrouwelijke lichaam, wetende dat net die spierhangmat onderin ervoor zorgt dat organen zoals de blaas, baarmoeder en endeldarm mooi op hun plaats blijven”, gaat Tania verder. “Sterkere kernspieren, meer controle over je blaas én betere orgasmes zijn enkele van de vele voordelen die een goed getrainde bekkenbodem met zich meebrengt.”

“Incontinentie en bekkenbodemproblemen worden vaak gestigmatiseerd, terwijl het iets is dat vrouwen van alle leeftijden, stadia en uit veel verschillende lagen van de bevolking treft. Meer dan 3 op de 4 Belgische vrouwen heeft last van bekkenbodemproblemen na de zwangerschap. 1 op de 2 Belgische vrouwen heeft na de bevalling last van urineverlies tijdens niezen, hoesten of een lachbui. Een kwart van de Belgische vrouwen met bekkenbodemproblemen heeft ook tijdens het sporten last van urineverlies en durft hier met niemand over te praten.”

Briljant vrouwenlichaam

Met haar metershoge vulva vraagt Elvie aandacht voor de problematiek en wil ze vrouwen informeren dat bekkenbodemproblemen veel vaker voorkomen dan gedacht en dat een juiste training kan helpen. “Bekkenbodemproblemen komen veel voor, maar het vrouwelijke lichaam is briljant en daarenboven is het in staat het probleem op te lossen door correcte training. Vrouwen hebben de juiste hulpmiddelen nodig om bekkenbodemproblemen op te lossen, zodat incontinentie niet langer gewoon ‘verdragen’ moet worden”, besluit Tania.

